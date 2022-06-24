Москва, , 16:18 — REGNUM Несмотря на то, что котировки криптовалют сильно снизились, они все равно остаются спекулятивным активом, который будет привлекать инвесторов, желающих сыграть на его колебаниях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Криптовалюта

«Я не думаю, что мы наблюдаем начало конца криптовалют. Они остаются спекулятивным активом, который будет привлекать именно спекулятивных инвесторов для того, чтобы играть на его колебаниях, — сказал Колганов. — Вне зависимости от того, стоит он высоко или низко, он колеблется, он прыгает, он волатилен, и поэтому на нем можно играть. А как средство для долгосрочных вложений он никогда не мог рассматриваться. Именно в силу его непредсказуемости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, криптовалюты пока не торопятся выходить на траекторию роста.

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