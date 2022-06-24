Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Систему «греющий кабель» через водосточные трубы смонтируют на улице Пестеля в центре Санкт-Петербурга. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Смольного. Кабель предотвратит образование наледи в трубах, а вода из них будет поступать сразу в канализацию.

Наледь и сосульки на водосточных трубах Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект по подключении системы пока является пилотным. Согласно его замыслу, «греющий кабель» не даст образоваться наледи в водосточных трубах зданий. А за счёт того, что водостоки будут соединены с ливневой канализацией, исключается образование льда на тротуарах и вблизи домов. К пилотному проекту подключат все жилые дома на улице Пестеля. В случае, если система будет эффективна, то к ней подключат и другие дома.

«На улице Пестеля впервые начнем не только прокладывать кабель на крышах и в водосточных трубах, но и подключать водосток к системе канализации. Таким образом талая вода не будет попадать на тротуар и образовывать ледяные глыбы под водосточными трубами. Это очень важная мера для обеспечения безопасности жителей нашего города», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Напомним, что в Петербурге с 2019 года система «греющий кабель» действует на крышах многоквартирных домов, а также в учреждениях социальной инфраструктуры. Её применяют, чтобы предотвратить образование наледи и облегчить работу по очистке кровель.