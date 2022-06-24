Кишинёв, , 16:16 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии кредит в размере €300 на укрепление энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Кредит 401(K) 2012

Сообщается, что непосредственно Молдавия получит €100 млн на то, чтобы приобрести в России газ для стратегического резерва. Хранить его будут на Украине или в Румынии.

Остальные €200 млн — это транш, который можно будет использовать в случае перебоев с газоснабжением. Соответствующее соглашение подписал исполнительный директор ЕБРР Маттео Патроне с министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну.

Сообщается, что выделенных средств должно хватить на приобретение 20% годовой потребности республики природного газа.

Стоит отметить, что в Молдавии в ходе антироссийской политики нового правительства Газпром вместо льготной цены начал продавать стране газ по стоимости, приближенной к европейским ценам, что привело к подорожанию топлива в несколько раз. Многие жители стали массово закупать дрова. В лесных хозяйствах вводят лимит на объемы продажи, чтобы хватило всем.