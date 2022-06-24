Мадрид, 24 июня 2022, 16:15 — REGNUM Министр обороны Маргарита Роблес допустила вероятность «российской кибератаки» по случаю саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе в Мадриде. Об этом пишет агентство EFE.
При этом она добавила, что «мы очень серьезно работаем над вопросом безопасности».
Соответствующее заявление Роблес сделала после посещения военной базы в Мадриде в ответ на вопрос о том, есть ли опасения по поводу возможной «российской кибератаки» в связи с саммитом НАТО и проводится ли специальное развертывание для ее предотвращения.