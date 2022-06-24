Мадрид, 24 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Министр обороны Маргарита Роблес допустила вероятность «российской кибератаки» по случаю саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе в Мадриде. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)

При этом она добавила, что «мы очень серьезно работаем над вопросом безопасности».

Соответствующее заявление Роблес сделала после посещения военной базы в Мадриде в ответ на вопрос о том, есть ли опасения по поводу возможной «российской кибератаки» в связи с саммитом НАТО и проводится ли специальное развертывание для ее предотвращения.