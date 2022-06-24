Москва, , 16:15 — REGNUM Екатерина Александрова, дочь умершего основателя бренда «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, подала иски в суд к компании «Ростагрокомплекс». Об этом 24 июня пишет Forbes.

Суд

В заявлениях Александрова утверждает, что «Ростагрокомплекс», отвечающая за выпуск глазированных сырков, использовала принадлежащие ей товарные знаки «Б. Ю. Александров». При этом, по её словам, компания не выплачивала ей роялти, хотя была обязана по условиям трёх заключённых лицензионных договоров. Теперь Александрова требует от «Ростагрокомплекс» 1,49 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Борис Александров скончался в 2020 году после заражения коронавирусом. Ранее он назвал вирус COVID-19 «полной ерундой».

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