Белград, 24 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Сербские пограничники в аэропорту «Никола Тесла» в Белграде не выпустили из страны лидера неправительственной организации «Европейское движение сербов Косово и Метохии» Раду Трайкович. Об этом Трайкович объявила на своей странице в «Твиттере» 24 июня.

Medija centar Beograd Рада Трайкович

Трайкович собиралась вылететь из Белграда в столицу Черногории Подгорицу. Тем не менее, пограничники не разрешили ей пройти на посадку. После трехчасового пребывания в аэропорту полиция отпустила Трайкович домой, с тем, чтобы 27 июня она явилась в суд первой инстанции в Белграде.

«Я все еще нахожусь в аэропорту, где меня задержали для допроса. Ко мне никто не подходит и не дает никаких объяснений. Полиция охраняет меня, как будто я самый опасный преступник в Сербии. Я — врач и профессор», — рассказала Трайкович в «Твиттере» после задержания.

Позже Трайкович заявила новостному агентству FoNet, что она не знает, о чем идет речь, так как она не получала никаких судебных уведомлений.

Напомним, что Рада Трайкович в прошлом была депутатом парламента Республики Сербии и министром по делам семьи во втором кабинете премьера Марко Марьяновича (1998 год). После первых парламентских выборов в Косово и Метохии, прошедших после агрессии НАТО против СР Югославии, Трайкович была избрана депутатом парламента Косово от коалиции «Возвращение».