Воронеж, 24 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Двое бывших сотрудников ГУ МЧС по Воронежской области осуждены за получение взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Ksonline.ru Взятка

Бывший начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Воронежской области и начальник отделения лицензионного контроля признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере»).

Судом и следствием установлено, что в апреле 2021 году осуждённые получили от представителя коммерческих организаций, заинтересованных в получении лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности, три взятки в размере 40 тысяч рублей каждая. Деньги предназначались за выдачу актов проверки о соответствии соискателей лицензионным требованиям, подготовке пакетов документации.

Суд согласился с позицией представителя прокуратуры и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил одному фигуранту наказание в виде двух с половиной лет, второму — двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Оба были взяты под стражу в зале суда.