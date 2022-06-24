В Воронеже двое бывших сотрудников МЧС получили сроки за взятку
Воронеж, 24 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Двое бывших сотрудников ГУ МЧС по Воронежской области осуждены за получение взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 24 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Бывший начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Воронежской области и начальник отделения лицензионного контроля признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере»).
Судом и следствием установлено, что в апреле 2021 году осуждённые получили от представителя коммерческих организаций, заинтересованных в получении лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности, три взятки в размере 40 тысяч рублей каждая. Деньги предназначались за выдачу актов проверки о соответствии соискателей лицензионным требованиям, подготовке пакетов документации.
Суд согласился с позицией представителя прокуратуры и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил одному фигуранту наказание в виде двух с половиной лет, второму — двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Оба были взяты под стражу в зале суда.