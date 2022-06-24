Москва, 24 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В спасении пострадавших в результате ДТП в Москве участвовал тренер по борьбе из Дагестана Асланбек Алиев. Он первым бросился на помощь людям в горящем автомобиле. Вместе с подоспевшими ему на помощь гражданами Саудовской Аравии он смог вытащить из огня шестерых человек, сообщили в минспорта Дагестана.

SpreeTom Горящая машина

Инцидент произошел рано утром 24 июня на Зубовском бульваре в центре Москвы. Один из автомобилей, столкнувшись с другим, врезался в стену здания и загорелся. По данным прокуратуры города Москвы, в результате ДТП два человека погибли и шесть пострадали. Спасением своей жизни они обязаны старшему тренеру юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Асланбеку Алиеву.

Рассказывая о произошедшем, он сообщил, что услышал взрыв и кинулся к месту происшествия. Невзирая на предостережения спасателей, он начал вытаскивать людей из горящей машины.

«Мы же живем в Дагестане, когда что-то происходит, то сразу бежим на взрыв. Я там был не один, сразу же подбежали и трое парней, как потом выяснилось, из Саудовской Аравии. Один из них открыл заднюю дверь, я — переднюю, и начали вытаскивать людей», — цитирует Алиева РИА Новости.

По предварительным данным, находившиеся в горевшей машине люди были родом из Карачаево-Черкесии и Кисловодска. В тяжелом состоянии с места происшествия были доставлены в медучреждение двое мужчин и четверо девушек. В минспорта Дагестана отметили, что тренер юношеской сборной республики по вольной борьбе, спасший людей из горящего Mercedes, будет награжден на уровне республики.