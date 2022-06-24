Москва, , 16:10 — REGNUM Председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов в интервью «Газете. Ru» рассказал о мерах поддержки аграриев. Опорный банк АПК наращивает объемы кредитования малых форм хозяйствования и расширяет доступность цифровых сервисов для их развития.

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов Пресс-служба Россельхозбанка

Малый бизнес стратегического значения

Сегодня российские фермеры становятся основой продовольственной безопасности страны. Более половины урожая зерна, почти треть тепличных овощей, две трети подсолнечника производят именно малые и средние агропредприятия. Три четверти всех коров в России находятся в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ). Сегодня на долю КФХ приходится 14% объема производства сельхозпродукции в денежном выражении, отмечает Листов. Удельный вес фермерства и личных подсобных хозяйств в общем объеме валовой сельхозпродукции в рублях превышает 56%.

«Фермеры способны достаточно хорошо дополнить продукцию крупных агрохолдингов в отдельных сегментах, особенно в растениеводстве и производстве овощей», — уверен Листов. Кроме того, КФХ помогают повысить уровень занятости среди сельского населения. По мнению главы Россельхозбанка, роль малого и среднего агробизнеса в современных условиях будет только расти.

Государство поддерживает фермеров с помощью целого ряда различных инструментов — от субсидий до упрощения условий для создания новых рабочих мест. Банк, который возглавляет Листов, предлагает агробизнесу собственные ресурсы для развития.

Так, по итогам 2021 года Россельхозбанк предоставил фермерам 102 млрд рублей кредитной поддержки. Эта сумма на 40% больше уровня кредитования за 2020 год. Три четверти средств КФХ получили по льготным ставкам.

В марте 2022-го, когда Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, РСХБ продолжил выдавать займы на проведение сезонных сельхозработ под 1-5% годовых. По данным на начало июня, он предоставил предприятиям АПК уже 289,9 млрд рублей. А общий объем кредитования сезонных работ почти на треть превысил показатели аналогичного периода прошлого года, достигнув 425,7 млрд рублей.

Небольшие агропредприятия могут взять заем от 100 тыс. до 30 млн рублей на 12 или 18 месяцев, чтобы провести сезонные работы или пополнить оборотные средства. График выплат устанавливается индивидуально. Он учитывает сезонность бизнеса и динамику выручки за предыдущий год. При этом в правительстве РФ было принято решение о субсидировании до 100% ключевой ставки по новым краткосрочным льготным кредитам, взятым после 15 февраля. В 2022-м на реализацию программы льготного кредитования аграриев планируют направить 100,4 млрд рублей, что почти на 11% превышает показатели предыдущего года.

Борис Листов подчеркивает: РСХБ поддерживает фермеров не только доступными кредитами. Банк разрабатывает и предлагает средним, малым и микросельхозпредприятиям целый набор нефинансовых и цифровых сервисов.

Фермеры в деле

Российские аграрии все активнее отходят «от сохи» в сторону высоких технологий. Возможности фермеров в области цифровизации производства пока уступают ресурсам крупных агрохолдингов. Однако Россельхозбанк делает AgroTech более доступным для небольших сельхозпредприятий. Листов инициировал создание первой в стране экосистемы для АПК, которая успешно выполняет свои функции уже в течение двух лет.

«Чтобы снять львиную долю нагрузки с КФХ, сэкономить их время и средства, мы запустили цифровую платформу «Свое. Фермерство». На данный момент ее посетило уже более 1,5 млн уникальных пользователей. Кадровый вопрос мы помогаем решать с помощью сервиса «Я в Агро». Наладить рынок сбыта фермерской продукции позволяет наш маркетплейс «Свое. Родное». Также мы открыли небольшим сельхозтоваропроизводителям прямой путь на полки таких розничных сетей, как «Глобус», «Магнит», «Лента»: подать заявку можно за пару кликов», — рассказал журналистам Борис Листов.

В марте 2022 года РСХБ запустил цифровой информационный ресурс RSHB DIGITAL, где собраны развивающие проекты в сфере IT, актуальная информация о продуктах и технологиях. В мае там появился раздел подкастов. Первые два тематических блока — «Фермеры в деле» и «Цифровая грядка» — посвящены важным правилам, которыми должен руководствоваться агробизнесмен в современном мире, а также инновациям в сфере агротеха. В частности, пользователи ресурса могут узнать, как получить максимальный эффект от использования платформ экосистемы Россельхозбанка, чем полезен интернет вещей сельхозпроизводителям, как технологически и экономически грамотно внедрить его в работу.

Также Листов рассказал о медиаплатформе «СВОЕ Агромедиа», где публикуются полезные материалы для владельцев малого агробизнеса. «Это, если можно так сказать, непрерывное обучение без отрыва от производства», — уверен глава Россельхозбанка.

Каждые несколько месяцев экосистему дополняют новыми цифровыми сервисами, которые помогают фермерам развивать свои сельхозпредприятия.

Кузница кадров

Листов инициировал запуск масштабного образовательного проекта, который Россельхозбанк реализует совместно с Минсельхозом с осени 2020-го. Обучение в «Школе фермера» прошло порядка двух тысяч человек в 50 регионах страны, еще 700 сделают это уже в ближайшие два месяца.

В новом учебном году список регионов-участников программы пополнится тремя новыми субъектами РФ. Как отметил Листов, в этот раз за одно место за «фермерской партой» борется в среднем пять человек.

Слушатели школы на протяжении 2,5 месяца занимаются на базе российских агровузов, изучают правовые аспекты ведения сельхозбизнеса, основы маркетинга, учатся пользоваться передовыми агротехнологиями, стажируются на ведущих предприятиях отрасли. Все расходы банк берет на себя. Листов подчеркивает: РСХБ поддерживает выпускников после окончания курса. Авторы лучших бизнес-планов получают до 300 тыс. рублей на развитие агробизнеса.

Также Листов констатирует: популярность фермерства растет среди молодежи и представителей совершенно разных профессий. В числе выпускников школы те, чья биография кардинально изменилась после выпуска — бывшие сотрудники нефтегазовых предприятий, управленцы, отставные военные и блогеры.