Москва, , 16:08 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок использует безграмотную и циничную ложь, чтобы обвинить Россию в причастности к проблемам с продовольствием. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 24 июня в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». Захарова отметила, что голодом как оружием исторически пользовалась именно Германия.

«Безграмотная и циничная ложь», — так охарактеризовала представитель МИД обвинения германского министра.

По словам Захаровой, с начала текущего года ФРГ фактически вдвое нарастила импорт сельскохозяйственных товаров. Страна усиленно выкупает излишки продовольствия с мирового рынка.

Вряд ли германские власти на деле взволнованы проблемой голода, добавила она и пожелала Бербок не подавиться «смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием».

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