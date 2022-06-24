Париж, , 16:07 — REGNUM Несколько заправочных станций группы TotalEnergies во Франции объявили забастовку, требуя повышения заработной платы с учетом инфляции, сообщает Le Figaro.

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В полдень 24 июня были отключены как минимум четыре станции в сети Argedis, дочерней компании энергетического гиганта, который управляет 185 заправочными станциями на основных автомагистралях и в пригородных районах.

Помимо заправочных станций, Всеобщая конфедерация труда (CGT) призвала к забастовке всей группы и ее дочерних компаний во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожники во Франции, столкнувшись с растущей инфляцией и отсутствием повышения заработной платы, призывают к забастовке 6 июля, требуя повышения заработной платы.

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