Нью-Йорк, США, , 16:07 — REGNUM Несмотря на конфликт между Россией и Украиной, нужно сделать так, чтобы они стали по-прежнему поставщиками сельскохозяйственной продукции, иначе миру не миновать продовольственного кризиса.

Антониу Гутерреш Официальное интернет-представительство президента России

Об этом 24 июня заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на видеоконференции стран G7 по вопросу глобальной продовольственной безопасности.

По словам Гутерреша, эффективного разрешить складывающийся мировой продовольственный кризис не получится «без возвращения на мировые рынки продовольствия Украины, равно как продовольствия и удобрений из России», несмотря на нынешний конфликт.

Читайте ранее в этом сюжете: Румынский порт с трудом справляется с поставками украинского зерна