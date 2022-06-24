Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб уроженец города Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) Тимофей Ведута. Его проводили в последний путь на малой родине с воинскими почестями, сообщил 24 июня губернатор Александр Беглов.

Глава региона выразил соболезнования семье солдата, ценой своей жизни исполнившего воинский долг.

«Тимофей Алексеевич вырос в Городе воинской славы Колпино. Он выбрал делом своей жизни мужественную и благородную профессию, служил Родине в Вооруженных Силах. Вместе с боевыми товарищами он защищал мир на Донбассе, защищал Россию. Наш город и наша страна гордятся подвигами таких героев, как Тимофей Ведута», — говорится в соболезновании главы города.

Тимофей Ведута посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

По данным СМИ, погибшему солдату было 25 лет.

Ранее в тот же день стало известно о прощании в Петербурге с младшим сержантом Абдуллой Авезовым.

Общее количество погибших в ходе спецоперации военнослужащих, проживавших в Петербурге, о гибели которых сообщали органы власти Петербурга и СМИ, достигло 19 человек.

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