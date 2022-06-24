Казань, 24 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Татарии в этом году количество пострадавших от укусов клещей увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в два раза. С начала сезона к медикам обратились 5218 человек, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Scott Bauer Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза

«Нами проведены исследования 1200 клещей, снятых с пациентов, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 23% из них, а возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен», — рассказала она.

Противоклещевые обработки в республике проведены на площади 1848 гектаров, в летних оздоровительных организациях — на 582,7 гектаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области за медицинской помощью обратились после укусов клещей 750 пострадавших, в том числе 286 детей.

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