Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Грузинская консервативная медиа-платформа «Альт-инфо» начала сбор средств на то, чтобы предотвратить в Тбилиси проведение фестиваля ЛГБТ-движения Tbilisi Pride. Объявление было размещено на ресурсах платформы.

Анти-ЛГБТ Various

«Собираем деньги на акцию против гей-фестиваля, чтобы возить людей из регионов», — говорится в сообщении, в котором также указаны реквизиты.

Фестиваль назначен на 2 июля. Представители нетрадиционных меньшинств также заявляют, что поддерживают киевский режим.

Один из соучредителей Tbilisi Pride Тамаз Созашвили через соцсеть Twitter призвал правительство страны принять меры в отношении «Альт-инфо».

Напомним в Тбилиси 5 июля 2021 года представители ЛГБТ-сообщества объявили о проведении гей-парада. Сторонники Грузинской православной церкви и другие противники пропаганды нетрадиционных ценностей вышли на акцию протеста, чтобы не допустить этого. Парад был сорван, начались беспорядки. Пострадали более 50 человек.