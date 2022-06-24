24 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 16:53 — REGNUM Заявление первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что российская делегация распространила в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генассамблее ООН подборку ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дьяволиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Небензя не оставляет попыток достучаться до этих лицемеров. Лично я считаю, что это дело безнадёжное. Если и ошибаюсь, то хотя бы приятный сюрприз будет, а так предпочитаю реально смотреть на вещи», — написал Дмитрий Б.

Многие пользователи надеются, что Небензя сеет семена в плодородную почву, иначе все эти бесконечные попытки достучаться до мировой общественности и показать ужасы киевского неонацистского режима окажутся обречены на провал.

«Надеюсь, что услышат! Украина недостойна Евросоюза и ничего такого возвышенного, как и сам клоун Зеленский! Недостойный президент! Пора уже всему миру понять, что Запад взрастил на Украине зверя, а Россия пришла его усмирять», — считает Анастасия Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что когда-нибудь правда, которую доносит Россия, даст позитивные плоды.

«Всё правильно. Понятно, что все они всё знают. Но капля камень точит, и нужно постоянно показывать факты о мразях, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений, а те, кто их покрывает, понимали, что, содействуя мразям, сами являются мразями», — написал Спиридон С.

Часть людей полагает, что Россия предоставляет миру шанс встать на сторону правды.

«Это прекрасная возможность для европейцев сохранить лицо! «Ах вот с кем вы воюете!» Но воспользуется ли Запад этим подарком судьбы?» — задаётся вопросом Максим О.

Заседание Совета Безопасности ООН U.S. Department of State

Ряд пользователей указывает на то, что перспективы у российской делегации практически нулевые, и ей не удастся убедить Запад, что ему пора признать своих ошибки.

«Как будто толк есть. Европа не за Украину, она против России. Ни на один конфликт в мире не тратится столько внимания и ресурсов, сколько на войну с русскими», — указывает Даниил В.

«Конечно же, они и на этот раз проигнорируют эти факты. Есть такое понятие — «психология масс». Люди на открытых площадках, массовых мероприятиях, концертах, демонстрациях и т.д. могут утрачивать индивидуальное, сливаясь с коллективным. Вытащить себя из охватившей волны — требует больших затрат. Именно по этой причине на Украине и распространились текущие настроения. Массовый психоз, управляемый, подогреваемый. Точно такой же психоз сейчас и на Западе. Отсюда нет надежды на то, что вдруг они образумятся и осознают, что совершили ошибку», — поделилась своим мнением Мария У.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия больше всех переживает за судьбу Украины, потому и бьётся за то, чтобы весь мир знал правду о том, что такое бандеровцы и кто их взрастил.

«Вот понимаешь, что Украина деградирует, а всё равно жаль её. Хотя понятно, что бандеровцы нас уничтожили бы, не пожалели. А всё равно жаль, сгубили такую страну. Ведь всё равно многие люди там были нормальные, а сейчас что? Молодые пареньки кричат «Бандера — герой!», «Москалей на ножи» и прочий кошмар. И это больное общество трудно излечить. Но надо постараться», — считает Елена Д.

Напомним, 24 июня первый заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский написал в своём Telegram-канале о том, что российская делегация распространила в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генассамблее ООН подборку ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей.