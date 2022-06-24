Кабул, , 16:03 — REGNUM Садовники Газни (Афганистан) сообщают, что из-за проливных дождей и града сильно пострадали плодовые деревья.

Некоторые садоводы в столице провинции и уездах Ходжа-Умари и Дтх-Як говорят, что урожай абрикосов, вишен и персиков, которые почти созрели, был полностью уничтожен, а яблоням, сливовым деревьям и виноградникам был нанесен большой урон, пишет «8 Собх».

По словам садоводов, крестьянским полям также нанесен ущерб. Крестьяне и садоводы Газни говорят, что дожди накануне были беспрецедентными для этого времени года.

За последние два дня во многих провинциях Афганистана прошли проливные дожди и выпал снег.