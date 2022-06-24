24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:45 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили намерение украинских законодателей совершить ответный визит в Южную Корею.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно информации южнокорейских СМИ, делегация с Украины совершит поездку в Южную Корею в следующем месяце для обсуждения вопроса о гуманитарной помощи Киеву.

Предполагаемый визит состоится примерно через месяц после того, как делегация, состоящая из представителей правящей партии Южной Кореи «Сила народа», во главе с Ли Чжун Соком совершила недельный визит на Украину и встретилась с президентом западной страны Владимиром Зеленским.

«Насколько я знаю, визит украинской стороны в Южную Корею состоится в начале июля, ориентировочно 4 июля, — сообщил представитель правящей партии на условиях анонимности. — Численность делегации будет примерно такой же, как и у «Силы народа».

По сообщениям, украинскую делегацию возглавит политик и дипломат Андрей Николаенко.

Напомним, что 21 июня правительство Южной Кореи приняло решение о выделении Украине дополнительных $30 млн на оказание гуманитарной помощи. Данные средства будут использованы на поставку медикаментов и продовольствия.

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Как сообщало ИА REGNUM, семь из десяти жителей Южной Кореи считают, что правительство страны во главе с Юн Сок Ёлем должно отправлять на Украину только медицинскую, продовольственную и другую нелетальную помощь.

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«Среди западных стран на Украине больше всего ощущается дискриминация и расизм», — пишет mj70***.

«Щепетильная ситуация. Не стоит забывать об отношениях с Россией», — отмечает kimb***.

Владимир Путин kremlin.ru

«Зачем они едут? Что значит в национальных интересах?» — недоумевает dhoh***.

«Нам просто абстрагироваться от всего этого и сохранять нейтральную позицию. Неужели вы серьезно рассматриваете вопрос о предоставлении Киеву оружия?» — недоумевает sata***.

«Вы серьезно собираетесь принять украинскую делегацию? Ситуация у нас в стране не очень хорошая, поэтому нам не стоит игнорировать Россию», — пишет min7***.

«Сумасшедшие. Это лишь вопрос времени, когда они развалят страну», — возмущается m0ss***.

«Вы знаете, какой у нас объём торговли с Россией? Страна придет в упадок!» — боится rohe***.

«Ли Чжон Сок должен убрать это *** сам, так как именно он заварил эту кашу. Вся эта поездка и обсуждение этих вопросов подрывают национальные интересы», — утверждает join***.

«Они же просто придут просить оружия…» — сетует jhle***.

«Может, они приедут просить остановить самоуправство Зеленского?» — интересуется frof***.

«Вспомните выступление Зеленского перед парламентом. Большая часть депутатов просто не пришла, а часть тех, что пришли, ушла во время его выступления…» — вспоминает pmsn***.

«Они просто приедут за деньгами», — считает ppia***.

«Жить станет ещё труднее. Давайте будем сохранять нейтралитет. Людям и так нелегко приходится. Если ситуация, подобная конфликту из-за THAAD, повторится, простые люди массово начнут кончать жизнь самоубийством», — предполагает ooop***.