Севастополь, 24 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Запрет на купание касается лишь двух пляжей Севастополя, об этом заявили в пресс-службе правительства города 24 июня.

Виталий Божков Пляж «Мраморный» в Севастополе

«В сети Интернет появилась информация о том, что все пляжи Севастополя закрыты для купания по результатам исследования морской воды Роспотребнадзором. Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве пояснили, что запрет на купание, вынесенный по результатам исследования проб воды, касается только двух пляжей — «Мраморный» и «Городской». Эти пляжи ещё ранее не включили в перечень пляжей, на которых купание разрешено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крымские санитарные врачи провели исследования проб воды у побережья Крымского полуострова. В результате были выявлены нестандартные пробы морской воды по микробиологическим показателям составили 2% от общего числа взятых проб. Местные СМИ сообщили, что нестандартные пробы были обнаружены у побережья Севастополя, в связи с чем там было запрещено купание.