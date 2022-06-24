Кабул, , 15:59 — REGNUM В Нуристане (Афганистан) более 2000 голов скота погибли в результате снегопада.

Как пишет газета «8 Собх», снегопад в разных частях Нуристана затронул многих скотоводов. В результате снегопада в лесах Нуристана сейчас застряло большое количество скота с пастухами.

Жители Паруна, административного центра провинции Нуристан, также рассказывают, что пастухи пригнали скот из провинций Лагман, Нангархар и Кунар в леса Нуристана, но здесь часть его погибла в результате снегопада.

Жители уезда района Вама говорят, что впервые снег выпал в это время года.

Сами-уль-ХакХакбиан, директор отдела культуры и информации Нуристана, сказал, люди направлены в разные районы, чтобы спасти кочевников и их семьи, застрявших в снегу.

Буйство стихии за последние двое суток в разных провинциях страны нанесло людям большие человеческие и материальные потери.