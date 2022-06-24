Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 24 июня, по состоянию на 15:15 мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,4%, до 53,25 рубля. Евро теряет 0,67%, отступая до 55,82 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В первой половине дня вновь отмечались попытки играть против рубля, основанные на опасении нового снижения ставок ЦБ РФ.

Однако в силу низкой ликвидности закрытого от иностранцев рынка и ограничений по необеспеченными продажам, снижение носило очень ограниченный характер — некого было высаживать из «лонгов», а вдолгую валюты никому не нужны.

Теперь уже угрозой для российской экономики на фоне изоляции от западных рынков представляется не ослабление, а переукрепление рубля, однако, в силу разрыва торговых связей, этот риск уже никого не пугает.

Как минимум, эта ситуация может привести к тому, что Европа перестанет получать русские энергоносители по дешевым каналам, а сохранит лишь самые дорогие. Это обусловит дальнейший рост цен на нефть», — считает эксперт.

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