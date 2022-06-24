Москва, 24 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, по состоянию на 15:15 мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,4%, до 53,25 рубля. Евро теряет 0,67%, отступая до 55,82 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В первой половине дня вновь отмечались попытки играть против рубля, основанные на опасении нового снижения ставок ЦБ РФ.

Однако в силу низкой ликвидности закрытого от иностранцев рынка и ограничений по необеспеченными продажам, снижение носило очень ограниченный характер — некого было высаживать из «лонгов», а вдолгую валюты никому не нужны.

Теперь уже угрозой для российской экономики на фоне изоляции от западных рынков представляется не ослабление, а переукрепление рубля, однако, в силу разрыва торговых связей, этот риск уже никого не пугает.

Как минимум, эта ситуация может привести к тому, что Европа перестанет получать русские энергоносители по дешевым каналам, а сохранит лишь самые дорогие. Это обусловит дальнейший рост цен на нефть», — считает эксперт.

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