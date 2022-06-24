Уфа, 24 июня 2022, 15:57 — REGNUM Девочка 2016 года рождения утонула в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что трагедия произошла около села Талалаевка на реке Меселька Стерлитамакского района.
По предварительным сведениям, девочка играла недалеко от дома около реки с шестилетним братом, в какой-то момент она поскользнулась и упала в воду. Мальчик побежал за помощью.
Отмечается, что тело ребенка из воды извлекли очевидцы. Девочке пытались оказать первую помощь, но к сожалению, она умерла. Место было не оборудовано для купания.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в реке утонула девушка.
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