Уфа, 24 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Девочка 2016 года рождения утонула в Башкирии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Утопающий

Сообщается, что трагедия произошла около села Талалаевка на реке Меселька Стерлитамакского района.

По предварительным сведениям, девочка играла недалеко от дома около реки с шестилетним братом, в какой-то момент она поскользнулась и упала в воду. Мальчик побежал за помощью.

Отмечается, что тело ребенка из воды извлекли очевидцы. Девочке пытались оказать первую помощь, но к сожалению, она умерла. Место было не оборудовано для купания.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в реке утонула девушка.