Донецк, , 15:56 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Макеевку и Донецк. Об этом 24 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган» Mil.ru

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 14:25 ВСУ выпустили по Макеевке две ракеты из реактивной систему залпового огня «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли город Горловка в ДНР из артиллерии.