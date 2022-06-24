Верхоянск, Якутия, 24 июня, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Открытие гибридного энергокомплекса состоялось 24 июня в Якутии при участии глав республики Айсена Николаева, руководителя Татарии Рустама Минниханова, который в эти дни находится в регионе, а также первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Романа Бердникова.

Tatarstan.ru Глава Татарии Р. Минниханов и глава Якутии А. Николаев

Современный гибридный энергокомплекс запустили в городе Верхоянск, он позволит повысить качество энергоснабжения и сократит использование органического топлива. Мощность введенного энергокомплекса составляет 3,7 МВт. Подрядчиком выступила татарстанская компания «Группа ЭНЭЛТ».

Айсен Николаев отметил, что высоко ценит комплексный поход в развитии возобновляемой альтернативной энергетики, и выразил признательность правительству России и компании «Русгидро» за вклад в реализацию совместного проекта.

«Верхоянск — одно из самых холодных мест северного полушария. Безусловно, стабильное и надежное энергообеспечение имеет определяющее значение. Уверен, что сегодняшний запуск гибридного энергокомплекса станет новым импульсом для развития Верхоянского района и в целом Арктики», — сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация из Татарии 24 июня прибыла с рабочим визитом в Якутию.

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