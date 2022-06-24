Москва, , 15:54 — REGNUM Евросоюз зачастую руководствуется в своей политике идеальными представлениями о рыночной экономике, мало общего имеющими с реальностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В частности, европейцы не хотят принимать к сведению многие технологические нюансы. Так, несколько лет назад Европа настаивала на отказе от долгосрочных контрактов с Газпромом по схеме «бери или плати», полагая, что краткосрочные договоры с опорой на цены спотового рынка будут для них более выгодными.

Но в тот момент спотовый рынок играл вспомогательную роль — на него США и другие производители сливали временно образовавшиеся избытки сжиженного газа, чтобы не платить за простой газовозов.

Но реальность быстро расставила все по местам. Чтобы вложиться в увеличение добычи и всю необходимую для поставки газа инфраструктуру, нужна уверенность, что эти вложения будут востребованы.

В случае с сжиженным газом это еще и терминалы по сжижжению и регазификации и специализированные суда для транспортировки. То есть Катар, несомненно, может обеспечить дополнительные поставки, но только в том случае, если будет уверен, что вложения в их увеличение окупятся.

И тут мы упираемся в тот факт, что поставки газа по трубам исходно дешевле именно из-за отсутствия этапов сжижженния и регазификации. А главное, эти трубы уже построены в период дешевых денег, но если они не будут использоваться, эти деньги пропадут.

То есть, можно сколько угодно читать мантры о свободном рынке, но будут сферы, в которых монополии являются естественными, а попытки их сломить — изначально убыточными», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Катар требует от государств Европейского союза заключения 20-летних контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

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