Кишинёв, , 15:52 — REGNUM Депутат парламента Молдавии, глава комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман приветствует присвоение республике статуса кандидата на вхождение Евросоюз и считает, что выход из СНГ теперь неизбежен. Об этом она 24 июня заявила на телеканале Jurnal TV.

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«Это произойдёт, и я уверяю вас, что это случится», — сказала Герман.

Она также отметила, что долгое время Молдавия числится в СНГ формально, и выход не будет «большой проблемой». При этом она считает, что статус кандидата в ЕС поможет сделать республику более «демократичной».

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что стране не стоит спешить выходить из СНГ, а следует оценить выгоды от такого членства. При этом она игнорировала все мероприятия Содружества.