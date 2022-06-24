Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели людей в Сочи возбуждено следственными органами 24 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, в ночь на 24 июня в результате сильных ливней и последовавшего поднятия уровня воды в реках в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, которые находились в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. В автомобилях находились семь человек, в том числе трое детей. На данный момент одного человека, 42-летнего мужчину, удалось спасти. Обнаружены тела двух женщин, 37 и 39 лет, которые находились в автомобилях.

Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления поставлен на контроль. Поиски остальных людей, которые находились в автомобилях, продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, известно, что в смытых в море автомобилях находились две семьи из Ставропольского края.