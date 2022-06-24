Пермь, , 15:52 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 23 июня, произошло десять пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар 61.mchs.gov.ru

По данным ведомства, пять возгораний зафиксировано в Перми, три — на территории Березниковского городского округа. Ещё по одному пожару произошло в Соликамском и Гремячинском городских округах.

Жертвой пожаров стал один человек. Ещё один пермяк получил травму.

Основными причинами ЧП названы неосторожное обращение с огнём и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.