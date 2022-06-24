Псков, 24 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. На железнодорожном перегоне Лунево — Поров в Псковской области вагоны грузового поезда сошли с рельс. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Rzd.ru Грузовой состав РЖД

Сход вагонов не привёл к появлению пострадавших. Для восстановления работоспособности грузовых вагонов к месту происшествия отправились специализированные ремонтные поезда с ближайших станций.

Из-за схода вагонов был задержан пассажирский поезд, следующий из Пскова в Петрозаводск. Его перенаправили по обходному участку.

В ОЖД добавили, что для ликвидации последствий схода в ОАО «РЖД» создали оперативный штаб.