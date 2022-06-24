Джакарта, 24 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Всемирный банк одобрил последнюю финансовую поддержку правительству Индонезии на сумму $750 млн, сообщает Antara.

Government.by Встреча с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка

Эта поддержка предоставляется для увеличения налоговых поступлений, укрепления налоговой системы, чтобы она была более справедливой, и укрепления институтов в планировании и расходовании средств на более эффективное развитие.

«Пандемия сузила бюджетное пространство для расходов Индонезии на развитие», — говорится в заявлении Всемирного банка.

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни заявила, что с 2019 года правительство Индонезии сосредоточилось на налоговой реформе и государственных расходах.

«Поддержка со стороны Всемирного банка поможет укрепить финансовую устойчивость правительства Индонезии, будет способствовать широкому экономическому росту после пандемии и поможет сократить бедность», — заявила Сри Мульяни.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Коломбо подготовило чрезвычайный план для оказания помощи индонезийским гражданам, если ситуация на Шри-Ланке продолжит ухудшаться.