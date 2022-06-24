Уфа, 24 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Новые авиарейсы намерены запустить из Уфы в Ташкент. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

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Сообщается, что первый рейс из Уфы авиакомпания UTair намерена отправить 14 июля. Перелеты планируется осуществлять по четвергам на самолетах Boeing 737−800, которые вмещают до 189 пассажиров. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Ранее сообщалось, что по направлению Ташкент — Уфа — Ташкент осуществляет перевозки национальная авиакомпания Узбекистана — Uzbekistan Airways.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы запустят дополнительные авиарейсы в Турцию.