Москва, , 15:48 — REGNUM Российские банки пока еще не придумали, как зарабатывать на валютных вкладах в ситуации, когда доллары и евро перестали постоянно и устойчиво расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Доллары Miran Rijavec

«Прежде эти пассивы реализовались через предоставление валютных кредитов на условиях, более высоких, чем на Западе, но при этом доступных для многих российских компаний, ориентированных на импорт.

Поскольку рубль слабел быстрее, для них было выгодно брать кредиты в валюте, закупать товары за границе,., а затем, продав их в России, вернуть долг в валюте и остаться в плюсе.

Теперь же, во-первых, импорт стремительно сокращается из-за западных ограничений, во-вторых, рубль медленно дорожает по отношению к доллару и евро.

Одновременно ограничены возможности по вложению валют в иностранные ценные бумаги, а ряд ведущих банков ограничивают даже межбанковские переводы в валюте. В этой ситуации банки стремятся снизить свои риски», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд крупных банков в России приостановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро, таков результаты телефонных звонков в call-центры кредитных организаций.

Читайте также: Часть российских банков приостановила открытие счетов в долларах и евро