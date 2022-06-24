Казань, , 15:45 — REGNUM В Татарии вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 2 571 291 человек, вторым — 2 452 401 человек. Среди жителей в возрасте старше 60 лет первым компонентом привиты 649 019 граждан, вторым — 437 056 человек, сообщил 24 июня заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

На сегодняшний день повторную вакцинацию прошли 324 256 человек.

«Новая волна коронавируса прогнозируется в конце августа — начале сентября, и от того, насколько мы сегодня будем активны в процессе вакцинации, станет зависеть то, с каким успехом мы пройдем этот период», — подчеркнул спикер.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировано 152 262 случая заражения коронавирусом, выздоровели 148 367 пациентов, скончались 1995 человек.

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