Москва, , 15:44 — REGNUM В свое время Финляндия, занимая промежуточную позицию между блоком НАТО и СЭВ, смогла обеспечить себе опережающее развитие, являясь посредником при поставке советских товаров на Запад и наоборот, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

« Сегодня Венгрия точно так же эксплуатирует свое серединное положение, имея возможность покупать российские товары на досанкционных условиях и перепродавая их на Запад по актуальным ценам.

Призыв к ЕС со стороны венгерской делегации, очевидно, не повлияет на общую политику ЕС, но, с другой стороны, снимет с Будапешта обвинения в том, что он эксплуатирует специфический конфликт, выступая «Троянским конем Путина».

Но со временем преимущество такой позиции оценят и прочие участники союза, а значит, станут эксплуатировать ту же риторику, явно или тайно. Это, в итоге, может стать «бомбой», заложенной под европейское единство — если раньше членство в системе приносило прибыль, то теперь оно приносит убытки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры о прекращении боевых действий на Украине.

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