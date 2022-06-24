Тбилиси, 24 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Правительству Грузии будет сложно выполнить требования Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, особенно — «деолигархизацию». Об этом 24 июня заявил грузинскому телеканалу «Формула» депутат Европарламента Иоахим Кус.

Грузия

«Есть шаги, которые Грузии нужно предпринять. Для вашей страны это, наверное, будет сложно. Деолигархизация важна. Думаю, что сделать это практически невозможно», — сказал евродепутат.

Он также заявил, что добиться верховенства права и свободы СМИ будет несложно, если народ поддерживает правительство. Если же такой поддержки нет, то всё осложняется.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в стране Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя партии и объявил, что уходит из политики «навсегда».