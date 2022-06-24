Москва, , 16:16 — REGNUM В ЮАР начались съёмки нового сезона телешоу «Звёзды в Африке». Об этом 24 июня сообщил портал StarHit.

Телешоу «Звёзды в Африке» Кадр из выпуска

Ведущими предстоящего сезона вновь выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян, а одним из участников станет Станислав Ярушин, появлявшийся в предыдущих выпусках программы. Премьера третьего сезона программы намечена на осень 2022 года.

Напомним, в рамках телешоу «Звёзды в Африке» различные знаменитости участвуют в испытаниях на территории ЮАР, чтобы выиграть приз в 5 млн рублей. Показ передачи организовывает телеканал ТНТ.

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