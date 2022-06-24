В Уфе состоялся парад медицинских работников
Уфа, 24 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Парад медиков состоялся в Уфе в честь их профессионального праздника. Об этом 24 июня сообщает ИА «Башинформ».
Zdravalt.ru
Алтайские хирурги в анкологической больнице
Сообщается, что свыше 700 врачей, медсестер, фельдшеров прошли по улице Заки Валиди до конгресс-холла «Торатау». В руках они держали символику и флаги медорганизаций. Во главе колонны проследовали представители трудовых династий и ветераны здравоохранения.
По информации журналистов, в медицинских организациях системы минздрава Башкирии сейчас трудятся 78,5 тысячи человек, включая 14 289 врачей и 36 916 средних медработников.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии наградили медицинских работников.