Москва, , 15:37 — REGNUM История госмессенджера, наверное, должна могла бы войти в учебники в качестве иллюстрации организационного паралича, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Мессенджер WhatsApp

«Эта долгая история началась шесть лет назад, в мае 2016 года, когда тогдашний глава Минкомсвязи, Николай Никифоров, рекомендовал чиновникам воздержаться от использования зарубежных мессенджеров для служебных задач. Летом Минкомсвязи, Институт развития Интернета (ИРИ) и «Ростелеком» объявили конкурс на разработку государственного мессенджера.

На конкурс поступило 34 заявки, из которых 13 вышли в полуфинал. До конца года их должны были протестировать в госслужбах и в одном из регионов, а в 2017 году — начать внедрение. К концу года в тестирование включились ведомства, госкорпорации и регионы — всего более десятка.

Однако тестировать можно не только конкурсантов, но и организаторов конкурса! А в стране у нас не один институт развития. Свой конкурс объявил другой игрок — Фонд развития интернет-инициатив.

Здесь уместно вспомнить наблюдение Роберта Меткалфа (изобретателя локальной сети Ethernet) — сеть тем полезнее для каждого, чем больше в ней участников.

Десять мессендежеров, каждый из которых тестируется в отдельной организации, на порядок менее полезны, чем один, который применяется в десяти организациях. Пока шло тестирование, госслужащие на местах привыкали использовать WhatsApp и Telegram в повседневной деятельности.

В мае 2017 года, через год после начала конкурса, Институт развития Интернета объявил пять финалистов, а ещё через месяц сообщил, что безопасный мессенджер для чиновников готов. С тех пор о нём ничего не слышно.

Прошло ещё пять лет. Организационные коммуникации не стоят на месте. Полезность мессенджера понятна всем. Изобретение письменности, конечно, было технологической революцией, но как и любое изобретение оно имело свой жизненный цикл. Популярность соцсетей и мессенджеров — свидетельство заката письменного языка.

Большинство наций благополучно обходилось без стандартного («литературного» языка) до недавнего времени. В России создателем канонического языка считается Пушкин, в Англии — Шекспир. До Шекспира все писали, как слышали. А сегодня, чтобы научиться мало-мальски сносно писать, мы тратим по крайней мере долгих восемь школьных лет.

В деятельности менеджера 80% времени занимают коммуникации, при этом менеджер, как и большинство из нас, предпочитает русский устный. Многие вспомнят анекдот о производственном языке и числе реально нужных слов.

В отличие от электронной почты, мессенджер даёт управленцу гораздо больше средств для невербальных методов воздействия.

Авторы популярной методики ТАМ (technology acceptance model — модель принятия технологий) установили, что главных барьеров для распространения информационных технологий в фирмах — два. Во-первых, сотрудники считают эти технологии бесполезными для своей карьеры, во-вторых — сложными, требующими затрат времени на обучение.

У Zoom и WhatsApp этих недостатков, по сути, нет, не зря в них были инвестированы миллиарды. Во-первых, они полезны и на работе, и в быту. Во-вторых, большинству не потребовалось изучать WhatsApp на работе — все освоили мессенджер раньше.

А освоить Zoom можно за несколько минут. При регистрации не требуется предъявлять паспорт или цифровую подпись, приносить десять справок.

Теперь госслужащим надо будет переучиться. Вряд ли на переобучение у них уйдёт не больше пары часов. Утверждённые мессенджеры, скорее всего, без проблем справятся с ростом нагрузки и обеспечат необходимый уровень безопасности.

Урок из всей этой истории простой. Проблему осознали шесть лет назад, а пять лет назад—разработали решение. И похоронили на следующие пять лет. Когда проблема вновь встала остро, снова решили — уже за два месяца.

Наверняка, у этого решения найдутся недостатки, но в этот раз его, скорее всего, уже не уберут в ящик. Вероятно, все вопросы инновационного развития у нас должны решаться именно так. Может быть, не самым оптимальным образом, но хоть как-нибудь и немедленно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России государственные служащие начали отказываться от сервисов Zoom, Webex, WhatsApp.

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