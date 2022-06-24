Херсон, 24 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Диверсионные группы могут проникать в Херсонскую область по воде или по автодорогам. Против них ставится всё больше заслонов, заявил 24 июня руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Bernd-007 Сгоревший автомобиль

Ранее в Херсоне был взорван автомобиль, в котором находился сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко. Он погиб.

«Всё больше диверсантам, которые могли проникнуть и будут пытаться проникать, ставятся заслоны. Это блокпосты на дорогах, въездах в область на направлениях, где они могут проникать», — сказал Сальдо.

Он добавил, что возможны проникновения в регион и по воде — через Днепр, Чёрное и Азовское моря. Борьбу с диверсионно-разведывательными группами в Херсонской области ведёт Росгвардия, военные и полиция.

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