Брянск, 24 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Мемориальную доску Андрею Колмыкову, героически погибшему в ходе военной спецоперации на Донбассе, открыли 24 июня в школе №15 посёлка Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Младший сержант Росгвардии участвовал в военной операции в Сирии, одним из первых отправился на Донбасс. Командир отделения 32-летний Андрей Колмыков погиб в разведывательном дозоре при выполнении боевого задания 24 февраля.

Имя выпускника школы теперь увековечено в учебном заведении. Андрей Колмыков награждён орденом Мужества (посмертно), сообщает «Брянская губерния».