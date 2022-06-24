Митровица, Косово, , 15:59 — REGNUM В здание в северной части Косовской Митровицы (Косово и Метохия), в котором находится офис электрораспределительной компании «Электрокосмет» 24 июня была брошена граната. Эту информацию телеканалу РТС подтвердил пресс-секретарь управления полиции по региону «Север» Косово и Метохии Бранислав Радович.

Граната Avito.st

В результате взрыва было повреждено несколько служебных машин и высоковольтный кабель, из-за чего здание осталось без электричества. Никто из сотрудников компании не пострадал.

Напомним, что 21 июня в Брюсселе делегации Белграда и Приштины согласовали «дорожную карту» по внедрению договорённостей в области энергетики, подписанных еще в 2013 году. В соответствии с достигнутыми договорённостями, в юридической системе сепаратистского Косово будет зарегистрировано предприятие «Электросевер», отвечающее за распределение электроэнергии на севере Косово и Метохии.