Москва, , 15:35 — REGNUM Руководство Сбербанка приняло решение ввести комиссию в размере 1,25% за перевод на карты других банков. Об этом говорится в заявлении банка, опубликованном на его сайте.

Штаб-квартира Сбербанка в Москве Mos.ru

Сбербанк с 1 июля 2022 года вводит комиссию за переводы на сайты других банков через их приложения или сайты. Размер комиссии составит 1,25%, однако не менее 30 рублей и не более 150 рублей.

Без комиссии будут осуществляться платежи клиентам Сбербанка через приложение «Сбербанк Онлайн» в размере до 50 тыс. рублей в месяц. Клиентам других банков можно переводить без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц через систему быстрых платежей (СБП).

В Сбербанке пояснили, что тарификация по операциям установлена в соответствии с практикой других банков.

«Все банки заинтересованы в том, чтобы люди получали услуги именно у них и не выводили средства в другие банки», — приводит ТАСС слова сотрудника финансовой организации.