Донецк, 24 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк, сообщает 24 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:30 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калиброа 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня украинские боевики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике.

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