Лос-Анджелес, США, , 15:33 — REGNUM Американский исполнитель Post Malone (Остин Пост) выпустит свою коллекцию одежды для детей. Об этом 24 июня пишет People.

Post Malone Tore Sætre

Бренд артиста называется PostyCo Kids. В линейку войдут предметы гардероба как для новорождённых, так и для подростков.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Post Malone впервые стал отцом. Имя матери ребёнка держится в секрете, однако известно, что это давняя возлюбленная музыканта.

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