Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Американский исполнитель Post Malone (Остин Пост) выпустит свою коллекцию одежды для детей. Об этом 24 июня пишет People.

Tore Sætre Post Malone

Бренд артиста называется PostyCo Kids. В линейку войдут предметы гардероба как для новорождённых, так и для подростков.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Post Malone впервые стал отцом. Имя матери ребёнка держится в секрете, однако известно, что это давняя возлюбленная музыканта.