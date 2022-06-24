Кишинёв, , 15:33 — REGNUM Правительство Молдавии усиленно работало для того, чтобы страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 24 июня заявила на брифинге премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

«Мы вели крупную дипломатическую битву, чтобы убедить европейских политиков поддержать нас. Мы сделали это», — сказал Гаврилица.

Она заявила, что Кишинёв использовал «исторический шанс», предоставленный Евросоюзом. Она обвинила предшественников в том, что Молдавия упустила ряд возможностей «порвать с прошлым», но теперь страну приняли в качестве кандидата в ЕС.

Стоит отметить, что правительство Гаврилицы было сформировано в августе 2021 года. Уже через два месяца после этого в Молдавии стал резко ухудшаться уровень жизни, а весной 2022 года инфляция в стране стала самой высокой в Европе.