Москва, , 15:31 — REGNUM Опасения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о безопасности полётов в России не подтвердило Министерство транспорта РФ. Об этом 24 июня говорится в заявлении ведомства.

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«Минтранс России не подтверждает опасения ICAO о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой «двойной» регистрацией воздушных судов. Обеспечение безопасности полетов является высшим приоритетом российских авиационных властей», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент в России имеются все возможности для того, чтобы обслуживать самолёты и поддерживать их лётную годность. При этом уточняется, что такие работы могут осуществлять 11 организаций, у которых есть достаточное количество ресурсов и квалифицированного персонала, способного вести ремонт разной сложности.

Кроме того, добавляется, что указанные компании имеют необходимые технологии, ангары, стенды и оборудование, а техническое обслуживание воздушных судов продолжают вести те же специалисты и инструменты, что и раньше.

«Таким образом, российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили, что в России якобы до сих не решена проблема в области обеспечения безопасности полетов.